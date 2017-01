The Walking Dead saison 7 : Une des victimes de Negan pourrait revenir dans le Season Finale

L’arrivée de Negan dans The Walking Dead est loin d’être passée inaperçu. Le cruel et redoutable personnage a imposé sa loi auprès de toutes les communautés (dont celle du groupe de Rick) en instaurant un régime de terreur et tuant tout ceux qui se mettent sur son passage, ou juste pour donner une leçon ou montrer l’exemple. En début de saison 7 de The Walking Dead, Glenn et Abraham (RIP) en ont fait les frais, au grand désespoir des fans qui ont perdu deux personnages emblématiques de la série. Mais bonne nouvelle, le Season Finale de la saison 7 pourrait nous réserver une surprise de taille, les dernières rumeurs disent qu’Abraham pourrait apparaître dans un flashback ! Revoir le roux le plus badass de The Walking Dead sur nos écrans ? On dit oui !

Selon le site de fan The Spoiling Dead Fans, Abraham pourrait apparaître dans un flashback ou un rêve en rapport avec sa relation avec Sasha. On aurait préféré le voir revenir à la vie, mais c’est déjà pas mal ! Ce n’est pas la première fois qu’un des personnages principaux morts "ressuscite", Hershel avait fait son retour dans un flashback, tandis que Shane était réapparu lui aussi brièvement dans la saison 3. Rendez-vous le 12 février pour la suite de TWD sur nos écrans, la seconde partie de la saison s’annonce monstrueuse ! Par ailleurs, on a aussi récemment appris qu’un épisode entier de The Walking Dead sera consacré aux origines de Negan pour le saison 8, de quoi mieux comprendre tout le sadisme et le manque empathie qui émane du personnage.