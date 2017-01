The Walking Dead saison 7 : Un nouveau trailer dévoilé (VIDEO)

Le 12 février prochain, The Walking Dead sera de retour sur AMC. Dans le Mid Season Finale, on assistait au retour de Daryl à Alexandria et enfin, Rick semblait reprendre le dessus. La suite, on la connaît : les communautés vont devoir s'unir afin de s'élever contre Negan - et tout cela ne sera pas une mince affaire. De récentes photos promo nous laissent penser qu'un nouveau personnage fera son arrivée au sein de la série mais il est encore un peu tôt pour savoir quel sera son rôle dans cette révolte. Si vous n'en pouvez plus d'attendre, vous serez ravis de découvrir le nouveau trailer dévoilé par la chaîne.

Ce rouge sang ne nous dit rien qui vaille et pourtant, on sait qu'il y aura moins de scènes violentes dans la suite. Autrement dit, si les morts de Glenn et d'Abraham vous ont traumatisés, sachez que vous pourrez aborder la suite tranquillement. L'unité est clairement exprimée et cette seconde partie de saison sera axée sur la façon dont les communautés vont gérer ces alliances. Rendez-vous dans quelques semaines, donc !