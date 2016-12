The Walking Dead saison 7 : Un nouveau trailer dévoilé pour la seconde partie

Il nous faudra attendre encore un peu avant de retrouver Rick, Daryl et tous les autres personnages de The Walking Dead mais en guise de cadeau de Noël, AMC nous a offert un nouveau trailer. Lorsque nous quittions Alexandria après le Season Finale, Daryl venait de rentrer au bercail et malgré la mort de Spencer, c'est un nouveau vent d'espoir qui soufflait sur la communauté de Rick. Or, que réserve la suite ? Parviendront-ils à mettre Negan hors d'état de nuire ? Même si le trailer ne permet pas d'éclaircir toutes les zones d'ombre, ils nous offre quelques images inédites.

Vous le savez, cette seconde partie de saison devrait s'axer sur le rassemblement des communautés. The Kingdom, Hilltop, Alexandria et peut-être même Oceanside devraient faire équipe pour mieux se rebeller contre Negan. Avec la chance, nous verrons l'affrontement final dans le dernier épisode de la saison mais en ce qui concerne ceux à venir, il y a de fortes chances pour que l'on assiste à la préparation de la révolte. The Walking Dead sera de retour en février sur AMC et d'ici là, il faudra faire preuve de patience.