The Walking Dead saison 7 : Un nouveau trailer dévoilé !

Cette seconde partie de saison, tout le monde l'attend avec impatience. Enfin, les communautés vont s'allier pour envoyer Negan se faire voir. Bien évidemment, tout ne sera pas aussi simple, vous l'imaginez bien. Les première photos promotionnelles ne nous ont pas appris grand chose - si ce n'est qu'un nouveau personnage pourrait faire son apparition. En ce qui concerne son rôle, nous n'en savons pas plus. Le nouveau trailer dévoilé par AMC ne regorge pas non plus d'informations capitales mais vous savez ce que l'on dit : il faut savoir faire avec ce que l'on a.

Visiblement, Daryl sera de nouveau prêt à se battre. Pour le prouver, il reprend son arbalète. Aussi, on aperçoit Carol avec une arme à feu : Serait-elle revenue sur sa décision ? On se souvient qu'elle avait énormément de mal avec l'idée de tuer. On notera que Rick change de point de vue : "Ce n'est plus pour nous", lance t-il. "C'est pour la liberté". S'affranchiront-ils de Negan ? On l'espère. Mais pour le savoir, il faudra reprendre le cours de The Walking Dead dans quelques jours !