The Walking Dead saison 7 : Un nouveau personnage arrive (PHOTO)

La pause s'éternise mais enfin, le compte à rebours est lancé. The Walking Dead sera de retour sur AMC dès le mois de février et enfin, nous verrons cette fameuse révolte contre Negan se mettre en place. En ce qui concerne ces épisodes à venir, nous savons simplement que les communautés vont devoir s'unir pour avoir une chance de renverser Negan et hormis quelques photos promotionnelles énigmatiques, nous n'avons pas eu grand chose. Mais bonne nouvelle, une photo de tournage nous donne quelques informations supplémentaires.

Un nouveau personne fait son entrée

Une nouvelle photo dévoilée par EW nous introduit donc un nouveau personnage et, peut-être même un nouveau lieu. A partir de là, nombreuses sont les questions : qui est cette femme ? Que vient-elle faire dans ces alliances ? Fait-elle partie du clan des femmes rencontré plus tôt par Tara ? Pour le savoir, il ne faudra pas manquer le retour du show. Toujours est-il que cette suite nous promet une dynamique différente avec un Rick au sommet de sa forme.

Le retour de la série est attendu pour le 12 février prochain.