The Walking Dead saison 7 : Un épisode sur les origines de Negan confirmé

Un nouveau trailer a été dévoilé pour la seconde partie de la saison 7 de The Walking Dead, mais il faudra encore patienter jusqu'en février pour voir le retour de la série sur vos écrans. On a cependant une bonne nouvelle, pour les fans de Negan, surtout, mais aussi pour les autres que se demande comment cet homme a pu en arriver là dans la vie. Selon Scott Gimple, un épisode consacré aux origines de Negan est prévu pour la série, mais dans son interview pour Yahoo TV, il laisse sous entendre que ce ne sera pas pour la saison 7. Il faudra donc sans doute attendre la saison 8 pour en savoir plus, mais on va déjà vous dévoiler ce qu'il a dit aujourd'hui.

Un épisode consacré aux origines de Negan ? "Oui, c'est prévu. Dans le futur. J'ai plus ou moins un plan pour faire ça..." déclare donc Scott Gimple dans son interview. "Cette "origin story" est très cool et vous verrez dans la série quelques éléments tirés de ça. Mais c'est un truc assez lointain !" a-t-il ajouté. Donc, probablement pas pour la saison 7, vous l'aurez compris. Début 2016 pourtant, Robert Kirkman avait publié une "origin story" sur Negan, justement, intitulé "Here's Negan". On y découvrait ce qui lui arrivait avant les Sauveurs. Aurons-nous plus d'informations dans l'épisode prévu ? On croise les doigts ! Et pour se quitter sur une note positive en attendant d'en savoir plus, découvrez les meilleurs memes spécial Noël de la saison 7 de The Walking Dead.