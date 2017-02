The Walking Dead saison 7 : Rick en guerre contre Negan, tout ce qu'il faut savoir

Rick contre Negan, c'est un peu la confrontation que nous voulons tous voir depuis le lancement de la saison 7. Quand Negan a tué Glenn et Abraham, il n'a pas fait qu'asseoir son autorité, il s'est aussi assuré de détruire Rick pièce par pièce. Celui qui était le roc, le héros, le leader s'est retrouvé à terre, forcé de reconnaître qu'il s'opposait à plus fort que lui. Mais maintenant que Daryl est revenu, maintenant que le groupe est de nouveau soudé, on sait que la révolte va enfin se mettre en place. Les différents trailers nous promettent des épisodes intenses tandis que la production, elle, nous assure que le Winter Premiere sera l'un des meilleurs épisodes de la saison. Pour l'heure, tout ce que l'on peut dire c'est que les producteurs en personne sont sûrs que le groupe est prêt pour la guerre qui se prépare.

"Les survivants ne veulent pas seulement se relever, ils veulent se venger de Negan. Ils ont besoin de certaines choses. Ils doivent trouver des compatriotes qui partiront en guerre avec eux et ils auront besoin d'armes parce que, malheureusement, ils n'en n'ont pas assez. On les verra résoudre ce problème - ou du moins essayer", a confié Ann Hurd lors d"un Q&A. Aussi, les producteurs poursuivent en évoquant les autres leaders : "Ezekiel est un meneur fantastique. C'est quelqu'un qui prendra le temps de considérer ce que Rick demande. Par contre, Gregory est un lâche. Tout ce qu'il veut, c'est défendre sa position et je pense que pour lui, tout ce qui pourrait remettre en question son leadership ou sa propre vie sonne comme une mauvaise idée". Alors forcément, quand on leur demande quel leader sera le plus difficile à convaincre, ils n'hésitent pas : ce sera Gregory.

Il y a peu de chances que nous voyons la guerre en elle-même. On le sait, toute cette deuxième partie de saison sera basée sur la façon dont Rick rassemblera ses troupes. On imagine que le débat concernant les armes et la mort fera de nouveau surface (mais nous savons que Carol reprendra une arme) mais le plus intéressant sera sûrement de voir comment Rick fera pour parvenir à ses fins. Jusqu'où ira t-il pour son futur ? Pour celui des siens ? Quels sacrifices fera t-il ? Début de réponse le 12 février prochain sur AMC.