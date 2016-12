The Walking Dead saison 7 : Michael Rooker (Merle) imagine la fin de la série

La deuxième partie de saison de The Walking Dead est attendue de tous et en février prochain, AMC diffusera l'épisode 9 de la saison 7. Alors que la série a été renouvelée pour une saison 8 et que tout le monde pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle (malgré des audiences variables), Michael Rooker (qui interprétait le frère de Daryl) pense savoir comment la série se finira. A l'occasion du Walker Stalker Con (qui se tenait à Charlotte, aux Etats-Unis), l'acteur est revenu sur son expérience dans The Walking Dead avant de partager la fin qu'il imagine.

Quelle serait la fin parfaite pour lui ? Visiblement, Michael Rooker a sa petite idée : "Des rails… qui s’étirent vers l’horizon et se fondent dans un coucher de soleil. De dos, un individu marche au milieu de ces rails. Vous réalisez qu’il s’agit de Carl… adulte. Personne avec lui, il est seul. Et alors qu’on l’entend parler en voix off, vous comprenez que durant toutes ces saisons, c’est son passé qu’il nous racontait. Tout le monde est mort. Il est le seul survivant et marche seul vers le soleil couchant. Et c’est la fin de la série", a t-il expliqué. Et quand on y pense, ce serait effectivement une fin parfaite. Bien sûr, c'est un peu loin du concept d'espoir qu'Andrew Lincoln aime nous exposer mais, c'est une bonne fin. Mais pour que l'hypothèse se réalise, il faudra que Carl reste dans la série...