The Walking Dead saison 7 : Michael Cudlitz a-t-il révélé le nom du prochain mort ? (SPOILERS)

Dans l’univers impitoyable de The Walking Dead, nos personnages préférés disparaissent tous à tour de rôle, brisant nos petits coeurs à chaque fois. Les dernières morts marquantes et douloureuses sont incontestablement celles de Glenn et Abraham assassinés sauvagement par la batte de Negan. On ne s’en est pas encore totalement remis et c’est toujours un plaisir de retrouver les acteurs qui s’en ont allés lors des évènements autour de la série qui a largement influencé les comics The Walking Dead. Michael Cudlitz qui jouait Abraham était à la convention Walker Stalker Con le week end dernier aux côtés de Josh McDermitt (Eugene), Alanna Masterson (Tara) et Christian Serratos (Rosita). Comme le rapporte melty, l’ambiance était au beau fixe et à la taquinerie, et il semblerait que Michael Cudlitz ait fait une grosse gaffe en dévoilant le nom du prochain mort. Ou s’est-il seulement joué des fans présents ? Attention spoilers en vue !

En effet, alors que Josh McDermitt plaisantait avec Michael sur le fait que son personnage à lui était vivant au moins, ce dernier a rétorqué « juste pour deux ou trois épisodes » avant que son ancien partenaire à l’écran lui lance un regard noir. Il a alors chuchoté « spoiler ! » au micro en rigolant avec les quatre autres acteurs, comme s’il voulait faire une petite blague. On marche ou pas ? Eugene va-t-il réellement nous quitter dans les prochains épisodes ? Encore une énième question sur les épisodes à venir de la saison 7 de The Walking Dead !