The Walking Dead saison 7 : Les titres et synopsis de tous les épisodes à venir dévoilés

La première partie de la saison 7 de The Walking Dead nous avait laissé sur un début de rébellion des communautés à l’égard de Negan, et comme on dit dans le jargon, dans les nouveaux épisodes « ça risque de tout péter ! » Rick a repris du poil de la bête, Daryl est enfin libéré et plus en colère que jamais, et les différentes communautés ont compris que pour combattre Negan, il va falloir s’allier (enfin !) La seconde partie risque d’être mouvementée donc, après que les bases de l’intrigue ait été posées dans les premiers épisodes que certains ont jugé un peu trop lents voire même ennuyeux. Tous les titres et tous les synopsis des épisodes 9 à 13 de la saison 7 de The Walking Dead ont été dévoilés et nous donnent de jolies pistes sur ce qui nous attend dans la suite. Attention, la suite de cet article contient beaucoup de spoilers évidemment.

Dans l’épisode 9 Rock In The Road (Pierre dans la route), Rick sera présenté à une nouvelle communauté.

Dans l’épisode 10 New Best Friends (Les nouveaux meilleurs amis), pendant les recherches d’un Alexandrien, Rick et son groupe fait la rencontre d’un mystérieux collectif et ses habitants ne ressemblant à aucun de ceux qu’ils ont déjà rencontré.

Dans l’épisode 11 Hostiles and Calamities (Ennemis et Calamités), un Alexandrien découvre qu’ils doivent survivre dans le mystérieux, déroutant et terrifiant monde du QG des Saviors.

Dans l’épisode 12 Dis oui, le groupe cherche des vivres, de retour à Alexandria, quelqu’un doit prendre une importante décision moralement difficile.

Dans l’épisode 13 Brûle moi ici, les choses ne se passent pas comme prévues quand le groupe du Royaume délivrent des biens aux Saviors pendant une livraison de routine de vivres.