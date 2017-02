The Walking Dead saison 7 : Les réponses que l'on attend dans les épisodes à venir 

Une semaine jour pour jour après la diffusion du winter premiere de la saison 7 de The Walking Dead sur AMC, on a du mal à réaliser que l'une de nos séries préférées pourrait encore perdre deux de ses personnages principaux. Glenn et Abraham ont été sauvagement massacrés par Negan et son jouet Lucille, tandis que Rick a vécu la perte officielle de son leadership et de son mental d'acier. Aujourd'hui, Rick est prêt à se battre mais le plus difficile reste à venir : il faut rassembler toutes les communautés. Mais que va-t-il se passer dans les prochains épisodes ? Voici les questions auxquelles nous aimerions avoir les réponses !

On se souvient qu'après avoir frappé Negan au visage pour défendre Rosita, Daryl a été fait prisonnier par les Saviors. Mais que va-t-il advenir de l'un de nos personnages préférés ? Si tout laisse à penser que Daryl est responsable de la mort de Glenn, l'acteur a annoncé que l'avenir de Daryl sera bien sombre... et pendant sa captivité, ce n'était effectivement pas la joie. Maintenant qu'il s'est échappé, Daryl doit se cacher. Ce que nous voulons surtout voir, ce sont ses retrouvailles avec Carol et, pourquoi pas, la réaction de Negan lorsqu'il le verra.

C'est l'une des questions qui nous rend le plus impatient. Est-ce qu'il y aura un avenir pour le bébé de Glenn et Maggie dans ce monde apocalyptique ? Aussi, comment Maggie va-t-elle réagir durant sa vie sans Glenn ? Seul l'avenir de la série nous le dira !

On l'a vu dans l'épisode précédent, Rick a bien du mal à convaincre les autres communautés de se joindre à lui. Maintenant, nous n'avons plus qu'à espérer que Jesus évince lentement mais sûrement Gregory (il a d'ailleurs bien plus de poigne et de charisme) et avec la chance, Hilltop devrait finalement faire partie des combattant. D'ailleurs, certains téméraires ont offert leur aide. Espérons que les autres suivront. En ce qui concerne le Royaume, la présence de Daryl devrait peser dans la balance. Certes, Ezekiel a refusé. Mais si Daryl retrouve Carol, ensemble, ils devraient le convaincre. Souvenez-vous de ce qui a été dit dans l'épisode précédent : Carole compte pour Ezekiel. Enfin, ce nouveau groupe qui fait sourire Rick nous intrigue. Qui est-il ? Va t-il apporter l'aide escomptée ? On l'espère.

L'épisode 10 de The Walking Dead sera diffusé dimanche et d'ici là, nous n'avons que les promos pour tente d'y voir clair.