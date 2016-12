The Walking Dead saison 7 : Les meilleurs memes spécial Noël

Parce qu'on peut rire de tout, nombreux sont les internautes qui détournent nos séries favorites pour nous faire rire. Il y a quelques semaines, nous avions eu droit aux meilleurs memes de Game of Thrones et pour Noël, les fans de The Walking Dead ont redoublé d'imagination. La grande star cette année n'est autre que Lucille (en même temps, elle nous a tous marqués) et pour la première fois depuis la diffusion du Season Premiere, nous avons ri en repensant à ce moment atroce de l'histoire. Les meilleurs memes de The Walking Dead, c'est maintenant - et c'est drôle !

Merry Christmas. Give us half your shit. pic.twitter.com/GZ8Kdvoi5C — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 24 décembre 2016

Merry merry y'all ... received a new ornament ...... I'm searching for the humor ???????????? gotta love #etsy thank you west cottage crafts. #Fred Une photo publiée par Michael Cudlitz (@cudlitz) le 25 Déc. 2016 à 9h11 PST

Walking Dead Christmas Tree Please click and share. Enjoy.https://t.co/cnZJXw09Cj pic.twitter.com/b8Zl0HNMMr — J. Riggs (@MissIntended) 15 décembre 2016

The Walking Dead sera de retour en février prochain sur AMC.