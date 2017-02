The Walking Dead saison 7 : Le Winter Premiere vu de Twitter (SPOILERS) 

Parce que les téléspectateur attendent ce moment depuis des semaines, il était inconcevable pour eux de ne pas commenter le retour de The Walking Dead pour la seconde partie de saison. Les premières vidéos du Winter Premiere nous annonçaient un épisode plein de suspense et de tension et clairement, il n'aura pas déçu. Rick a fait des pieds et des mains pour tenter de convaincre Gregory et Ezekiel et comme l'on s'y attendait, il a encore du pain sur la planche : les deux leaders n'accepteront pas se joindre à lui aussi facilement. Ce que l'on retiendra de ce retour restera probablement le moment où le groupe recueille le plus d'explosifs possible : avec une meute de Walkers qui arrive droit sur soi, mieux vaut aller vite. Bref, un retour réussi pour le show d'AMC. Tout de suite, le best of Twitter :

Comme nous !

"Rick. La Saint Rick, pas Valentin.'

