The Walking Dead saison 7 : Le Winter Premiere sera l'un des meilleurs épisodes de la saison

C'est la dernière ligne droite ! The Walking Dead sera bientôt de retour sur AMC et dire que l'on attend le Winter Premiere avec impatience serait un euphémisme. La bonne nouvelle, c'est que si l'on en croit les déclarations de l'équipe, cet épisode serait l'un des meilleurs de la saison. Peuvent-ils vraiment faire mieux (ou pire, tout dépend du point de vue) que le premier épisode de la saison 7 ? On se le demande. Mais nous n'aurons qu'un conseil à vous donner : tenez-vous prêts. Surtout quele dernier teaser dévoilé laisse présager quelques péripéties dans cette course à la révolte.

Dans une interview donnée à EW, Greg Nicotero s'est dit "très excité" : "Je pense que cet épisode sera l'un des meilleurs de la saison, en terme d'histoire, de performance et surtout, au niveau des attentes de l'audience. Le groupe est de nouveau réuni et maintenant, il retombe sur ses pieds. C'est vraiment excitant et même un peu drôle. La saison se construit peu à peu pour donner un finale explosif". Traduction : l'autre meilleur épisode de la saison sera donc le Season Finale. Courage, plus que quelques jours à tenir avant le retour de la série sur AMC.