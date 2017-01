The Walking Dead saison 7 : Le trailer réalisé par un fan à ne surtout pas manquer

The Walking Dead revient dans quelques semaines sur vos écrans, un peu de patience. Le mid-season finale de la saison 7 nous avait laissés à l’aube de l’affrontement tant attendu entre les Saviors et les autres communautés subissant le régime de terreur de Negan. Il est temps pour eux de se soulever, et on devine déjà que c’est Rick qui mènera le combat ! Si après l’épisode 1 insoutenable, haletant et brillant, la plupart des téléspectateurs ont été un peu déçus par la suite des épisodes au rythme bien plus lent, à la rédac’ on croit que cette première partie ne faisait que poser les bases d’une deuxième moitié de saison complètement dingue. Afin de vous faire patienter, on vous propose de découvrir ce trailer réalisé par un fan à ne surtout pas manquer !

Ce monsieur Youtubeur tstudios l’a compris, les nouveaux épisodes seront basés sur le duel opposant Negan et Rick auquel nous n’y échapperons pas. Le trailer monte petit à petit en pression, et revient sur les nombreuses épreuves que le groupe de survivants a traversé ensemble durant les précédentes saisons, montrant qu’ils affronteront (et vaincront ?) ensemble leur nouvel ennemi. Une belle réussite qui n’a rien à envier aux derniers trailers de la saison 7 de The Walking Dead et qui nous donne d’autant plus envie de voir la suite sur AMC !