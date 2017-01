The Walking Dead saison 7 : Le groupe réuni sur de nouvelles photos promo

Le 12 février prochain, nous retrouverons Rick, Daryl, Carol et tous les autres. Cette deuxième partie de saison est plus qu'attendue dans la mesure où, enfin, les communautés vont s'élever contre Negan (et venger Abraham et Glenn au passage). De la suite, on ne sait pas grand chose quand on y réfléchit. On sait que Rick ne sera plus le sous homme que Negan a créé, on sait que le groupe sera plus soudé que jamais et enfin, nous savons qu'un nouveau personnage pourrait faire son apparition. Forcément, aucune information n'a filtré quant à cette femme mystère. Mais bonne nouvelle, des photos promotionnelles ont été dévoilées .

Encore une fois, nous n'avons que peu d'indices. On reconnait le corps déjà présenté dans les photos énigmatiques dévoilées il y a peu mais hormis cela, rien ne peut vraiment nous mettre sur la piste. Daryl semble déjà aller mieux et ça, c'est une victoire. Aussi, l'air soucieux de Rick nous annonce une deuxième partie de saison sous tension. The Walking Dead sera de retour d'ici quelques semaines sur AMC et d'ici là, nous n'avons que les promos pour patienter.