AMC diffusait hier soir le retour de la seconde partie de saison 7 de The Walking Dead, dont nous vous faisiez le récap ce matin. Placé sous très haute tension, il marque la naissance d'un combat sans précèdent pour le groupe de Rick. Ce Winter Premiere marque également la toute première rencontre entre Rick et le Roi Ezekiel. Entre retrouvailles et course contre la montre, cet épisode a laissé place à quelques répliques cultes. En voici quelques unes tout de suite, sur Virgin Radio !

The Walking Dead saison 7 : Episode 9, les meilleures répliques du Winter Premiere !

"Pas question. Ce n'était pas notre accord. Vous aviez juré d'éliminer les saviors et vous avez échoué. Alors, il n'y a aucun arrangement qui tienne. Nous ne sommes plus partenaires, nous ne sommes pas amis, on ne s'est jamais vus."

"Êtes-vous certains que nous sommes capable de vaincre les saviors ? Enid a dit que vous nous guideriez. Je suis prête."

"Je vais vous présenter Ezekiel. Le Roi Ezekiel."

"C'est Rick Grimes d'Alexandria. Il est le leader d'un groupe qui partage les mêmes valeurs que nous. Et voici les siens. J'aimerais demander une audience au Roi Ezekiel."

"Tu sais Richard, je ne t'ai jamais vu sourire. Je crois que ça va changer aujourd'hui."

"Ezekiel... Roi Ezekiel. Alexandria, La Colline, le Royaume, ont quelque chose en commun. Nous servons les saviors. Alexandria les a déjà attaqués une fois, victorieusement. Mais nous ne savions pas ce que nous savons aujourd'hui. C'était un avant poste."

"Changeons le monde votre majesté."

"Rétablissons la justice."

"Plusieurs des nôtres, des gens biens, ont été tués par les saviors, sauvagement."

"Abraham, Glenn, Spencer, Olivia. Ils ont capturé Eugene, et Daryl, qui s'est échappé. À chaque instant, il est en danger de mort."

"Tu as vu leurs yeux. Ils vont tout tenter, avec ou sans nous. Si on ne les aide pas, si on leur tourne le dos, ils ne peuvent pas gagner. Et si ils y parviennent, ils nous auront sauvé et nous n'aurions rien fait pour les aider."

"Tout va bien. Tu peux sourire. On a réussi. On peut y arriver."