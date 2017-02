The Walking Dead saison 7 : Episode 9, le Winter Premiere placé sous très haute-tension (récap)

Alors que certains préparent activement l’arrivée de la Saint-Valentin, d’autres préfèrent se délecter du retour de la série zombiesque. Si le break hivernal a soufflé un vent de frustration dans le coeur des téléspectateurs, vous serez ravis d'apprendre qu'AMC a mis les bouchées doubles pour ce retour. Alors qu'on découvrait hier les dernières vidéos promos de l'épisode 9 de la saison 7 de The Walking Dead, le Winter Premiere est bel et bien là et nos personnages préférés sont décidés à faire tomber le régime tortionnaire de Negan et des siens. Mais si la révolte a officiellement envahi le coeur de nos combattants préférés, le chemin vers la victoire contre les Saviors ne sera pas de tout repos. Voici notre récap de l'épisode 9, "Rock In the Road" !

Le Winter Premiere s'ouvre sur le départ précipité et caché du Père Gabriel, hors d'Alexandria. Sur un fond sombre tant sur le plan visuelle que psychologique, cet épisode nous embarque dans les prémices stressantes de l'organisation d'une révolte sans précédent. Pourquoi ? Car elle opposera la colère profonde d'un groupe plus remonté que jamais, contre la cruauté à l'état pur d'une communauté telle que celle menée par Negan. Dans cet épisode qui marque un retour placé sous haute-tension, le groupe de Rick est à la recherche d'alliés, étape cruciale dans cette lutte contre les Saviors. Si Gregory, maître des lieux de La Colline, refuse totalement d'entrer en guerre contre le groupe de Negan, ce n'est pas le cas des habitants de Hilltop, qui acceptent de combattre aux côtés de Rick et des siens, partiellement convaincus par Enid. Ce début de deuxième partie qui accueillera de nombreux changements pour The Walking Dead est également à marquer d'une pierre blanche puisqu'il illustre la toute première rencontre entre Rick et le Roi Ezekiel.

Orientés par Jesus, le groupe de Rick parvient à rejoindre le Royaume d'Ezekiel, dans le but de le convaincre d'entrer en guerre contre Negan et les Saviors. Inconditionnel homme de paix, c'est dans le doute qu'Ezekiel refuse de s'associer à Rick et les siens, afin de préserver son peuple, et tout cela malgré un discours marquant du leader d'Alexandria. Il offre cependant l'asile à Daryl, activement recherché par les Saviors qui veulent le voir mort après le meurtre de Fat Joey. L'un des moments phares de ce retour est définitivement marqué par une scène aux airs déjà cultes du vol d'explosifs de Rick et son groupe à Negan, dans une course contre la montre orchestrée par l'arrivée des Saviors et d'une meute de zombies. Cette scène épique est clôturée par le massacre massif ingénieux de zombies par Michonne et Rick, à l'aide d'un fil de fer et de deux voitures lancées à grande vitesse. Après une visite inopinée des Saviors à Alexandria décidés à venger Fat Joey et ainsi tuer Daryl, le groupe de Rick décide alors de partir à la recherche du Père Gabriel, parti avec tous les vivres d'Alexandria. Durant cette quête, le groupe se fait alors encercler par une communauté armée et inconnue, qui fera sourire Rick. Le rideau tombe sur cette scène qui nous laisse sceptiques mais étrangement confiants. La suite au prochain épisode, le 20 février prochain !