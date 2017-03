The Walking Dead saison 7 : Episode 13, quelqu'un devait mourir (récap)

Hier soir, la chaîne américaine AMC diffusait le tout nouvel épisode de la saison 7 de The Walking Dead, "Bury me there". La semaine dernière, nous vous faisions le recap de l'épisode 13, Say Yes, qui mettait à l'honneur la relation entre Michonne et Rick. Aujourd'hui, on vous présente notre récap d'un épisode qui fait déjà couler beaucoup d'encre (et de sang). La mort est bien présente dans ce nouvel épisode, qui regroupe injustices et vengeance. Voici notre récap de "Bury Me There" !

L'épisode 14 commence fort puisqu'il illustre le retour tant attendu de Carol au Royaume. Intriguée par la venue des habitants d'Alexandria au Royaume, elle se doute de quelque chose concernant la mort de Glenn et Abraham, - morts que Daryl a souhaité lui cacher afin de ne pas ruiner sa paix intérieure. Morgan lui proposera de l'emmener vers Alexandria afin d'avoir les réponses aux questions qu'elles se posent, chose qu'elle n'acceptera pas. Dans une énième rencontre entre le peuple d'Ezekiel et les saviors, le ton monte en vue d'une récolte faible. Benjamin est gravement blessé par l'un des saviors en guise de punition et succombera à ses blessures face à la tristesse d'Ezekiel et des autres. Devant une telle injustice, Morgan perd la raison, et, entre souvenirs lointains et tristesse présente, il hésite même à mettre fin à ses jours.

Dans sa colère, Morgan réalise que c'est Richard qui a ruiné les comptes concernant les provisions. Ce dernier lui avouera alors qu'il souhaitait sacrifier sa vie afin d'éveiller la conscience d'Ezekiel. "Quelqu'un devait mourir, et j'étais supposé être cette personne". Dans un second rendez-vous entre les saviors et les habitants du Royaume, Morgan décide d'exposer la vérité au Roi et pris dans une colère monstre nourrie par une tristesse sans nom, il tue richard devant l'audience afin de prouver que le groupe ne vaut pas la même chose. Cependant, la mort de Benjamin a éveillé un désir de vengeance immense au fond de Morgan qui avoue dans la foulée à Carol la vérité sur les crimes de Negan et des saviors. La guerre est officiellement enclenchée. Morgan veut se battre, Carol veut de battre, Ezekiel veut se battre, afin d'anéantir les saviors et de stopper les injustices. La suite s'annonce épique...