The Walking Dead saison 7 : Episode 13, les premières vidéos de Bury me There

Le temps passe si vite que mine de rien, nous nous rapprochons du Season Finale. La semaine dernière, Say Yes nous montrait un peu plus en profondeur la relation de Rick et Michonne mais cette fois, Bury Me There nous ramènera tout droit au Royaume. On se souvient qu'Ezekiel avait refusé de s'allier à Rick pour contrer Negan et peut-être (on dit bien "peut-être") que les évènements qui surviendront dans l'épisode 13 le feront changer d'avis. Visiblement, un échange avec les Saviors se passera mal : peut-être est-ce suffisant pour pousser le roi à revoir sa position.

Aussi, notez que Carol sera de retour. Et le plus beau, c'est qu'elle semble suffisamment en forme pour détruire quelques zombies. Le temps de la solitude est terminé, elle repart donc vers le Royaume. Pour en voir plus, rendez-vous ce soir sur AMC.