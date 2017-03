The Walking Dead saison 7 : Episode 12, Say Yes vu de Twitter

Comme tous les dimanches, AMC a donc diffusé un nouvel épisode de The Walking Dead. La semaine dernière, nous avons vu les liens se faire et se défaire et surtout, nous avons assisté au retour de Negan. Cette semaine, nous avons retrouvé Rick et ce dernier semble bien plus heureux qu'en début de saison - en même temps, ce n'est pas bien compliqué. Le chef d'Alexandria est prêt à faire tomber les Saviors et en plus, le couple "Richonne" est au meilleur de sa forme. Sur Twitter, les téléspectateurs ont commencé Say Yes et bien évidemment, on a sélectionné le meilleur.

BADASS!!!! Loved today's ep! Rick is happier w Michonne around. #TWD — Nela Okamoto (@ilabnela) 6 mars 2017

Sasha and Rosita are giving me chest pains I can't deal #twd — Lilly (@OmgLillyyy) 6 mars 2017

I LOVED EVERYTHING ABOUT THIS EPISODE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #TheWalkingDead #TWD — steven (@GrimesYachty) 6 mars 2017

omgah , baby judith is so big now !???? ???? ????#thewalkingdead #twd pic.twitter.com/qU87Z0z0V1 — —- n i c o l e . (@saucyfbaby) 6 mars 2017

Rick and Michonne = Dream Team! #TWD — Andrew Jordan (@drewby16) 6 mars 2017

Heu les gars. Je matte pas #TWD pour une histoire d'amour entre Michonne et Rick. Ils ont des choses plus importantes à faire ???? C'est mou ! — Jérémy.V (@Jeremy_vlzn) 6 mars 2017

Anytime they mention Glenn I die a little inside. ???? #TWD — McKenzie (@mlh_4) 6 mars 2017

Moi quand on essaie de me spoiler le dernier épisode #TWD pic.twitter.com/FkNUJKCULv — Doleu Antoine (@doleuantoine) 6 mars 2017

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Walking Dead !