The Walking Dead saison 7 : Episode 12, les premières vidéos de Say Yes

La semaine dernière,l'épisode 11 nous a ramenés directement au Sanctuaire. Le retour de Negan a clairement boosté les audiences de la série (on aime le détester, c'est évident). Cette fois, c'est Rick qui sera mis en avant. Après avoir la connaissance d'un nouveau groupe, le leader d'Alexandria et Michonne partiront en mission dans un vieux parc d'attraction laissé à l'abandon. Leur mission ? Trouver de la nourriture et des armes. Est-ce pour Negan ? POur Jadis ? Ou bien, compte t-il s'en servir pour faire tomber le leader du Sanctuaire ?

Parallèlement, le synopsis évoque un personnage qui se retrouvera dans une position difficile : visiblement, il devra faire un choix compliqué. Dans la mesure où The Walking Dead pousse chaque personnage dans ses retranchements , difficile de savoir qui il s'agit. Les remises en question, ce n'est pas ce qui manque dans cette série. La bonne nouvelle, c'est que l'épisode sera diffusé ce soir sur AMC et comme toujours, il sera disponible sur OCS dès le lendemain.