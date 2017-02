The Walking Dead saison 7 : Episode 12, les premières vidéo du Winter Premiere

On attendait ce moment depuis des mois et enfin, nous y sommes. Quand nous quittions Alexandria, Daryl était de retour auprès des siens et Rick, lui, était déterminé à se battre contre Negan. Après toutes les atrocités qu'il lui a fait subir, tout le monde voulait enfin retrouver le chef fier qu'il a é toujours été et cette fois, plus rien ne semble l'arrêter. Cette seconde partie saison nous annonce des épisodes moins violents, certes, mais surtout des épisodes qui marqueront le début de la révolte.

Pour se battre, Rick devra retrouver des armes et surtout,monter une armée. S'il parvient à réunir Hilltop et le Royaume, alors il y a de fortes chances pour que ses plans se réalisent comme il le souhaite. Mais parce que nous sommes dans The Walking Dead, tout ne sera pas aussi simple et tous les enjeux de cette seconde partie se trouvent là : Rick parviendra t-il à ses fins ? On l'espère. Mais il y laissera sûrement quelques plumes : Personne n'est à l'abris, même les personnages principaux.