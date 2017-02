The Walking Dead saison 7 : Episode 11, les premières vidéos de Hostiles and Calamities

La semaine dernière, l'épisode 10 introduisait un nouveau groupe mais aussi un walker qui, visiblement, se prenait pour Robocop. Mais ce que l'on retiendra surtout de cet épisode, ce sont les retrouvailles entre Daryl et Carol. Ce soir, AMC nous ramènera dans le monde apocalyptique de The Walking Dead et enfin, nous allons retrouver Eugene. Pour rappel, ce dernier est le prisonnier de Negan. Et vous imaginez bien que le chef des Saviors va lui faire passer un sale quart d'heure.

Depuis que Daryl s'est évadé, l'ambiance dans le camp de Negan n'est pas au beau fixe (à supposé qu'elle l'ait été un jour). Le chef est sur les dents et la moindre contrariété pourrait bien être fatale à celui qui se trouvera sur son chemin. D'ailleurs, Dwight ferait bien de raser les murs ! De son côté, Eugene va se retrouver face au chef et là encore, on ne peut que trembler. Tout ce que l'on espère, c'est qu'il ne sera pas pris d'une envie de sortir Lucille... rendez-vous ce soir sur AMC !