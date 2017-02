The Walking Dead saison 7 : Episode 11, les liens se font et se défont (récap)

Alors que la cérémonie des Oscars 2017 était l'une des priorités de cette nuit, personne n'en a pour autant oublié la diffusion par la chaîne américaine AMC de Hostiles and Calamities, le nouvel épisode de la saison 7B de The Walking Dead. Si les réactions face à celui-ci ont été nombreuses sur Twitter, beaucoup de choses s'y sont passées. Dans cet épisode 11, les liens se font et se défont. Eugene est au centre de Hostiles and Calamities et sa relation avec Negan ne cesse de nous questionner. Voici notre récap de ce nouvel épisode !

L'épisode s'ouvre sur la découverte de la fuite de Daryl et l'arrivée de Eugène au Sanctuaire, au sein des saviors. Ce chassé-croisé est clôturé grâce à l'utilisation de la musique entêtante Easy Street, utilisée précédemment pour illustrer le règne de Negan. On assiste très rapidement au lynchage de Dwight, que Negan soupçonne de trahison pour avoir contribuer à la fuite de Daryl. De son côté, Eugène est accueilli comme un roi au sein des saviors et en résolvant l'un des problèmes de negan concernant la conservation des rôdeurs, l'ancien membre d'Alexandria s'octroie la sympathie du chef des lieux - et de ses multiples femmes. Dans un épisode assez rythmé, on apprend également que c'est la femme de Dwight, nouvelle femme de Negan, qui a libéré Daryl par sympathie et compassion, avant de ne prendre la fuite à son tour.

On assiste également à l'émancipation d'Eugène à l'écran, qui devient un vrai dur à cuire notamment grâce à son nouveau poste de "subordonné de Negan". Parallèlement, nous, téléspectateurs, sommes également témoins de la descente de Dwight, qui couvre la disparition de sa femme, en affirmant qu'il l'a tuée par punition pour sa trahison. Cet épisode est un épisode clé dans la révolte des communautés contre Negan puisqu'il nous illustre la naissance de la rébellion de son propre peuple, en interne. On fait notamment référence à ses femmes qui expriment leur intention de le tuer à Eugène, mais également à Dwight qui commence a montré des signes de faiblesse et d'humanité. Eugène lui, semble s'intégrer à la perfection au sein des saviors et ne met pas longtemps à devenir lui aussi, Negan.... Que va-t-il advenir de Eugène, Dwight, de Negan, des habitants d'Alexandria, absents de cet épisode, dans les prochaines semaines ? Eugène est-il en train de retourner sa veste en s'accordant les faveurs de Negan ou est-ce seulement une façon de préparer la guerre ? En attendant la suite, n'hésitez pas à lire notre article sur ces réponses que l'on attend dans la suite de la saison 7 de The Walking Dead !