The Walking Dead saison 7 : Episode 11, la mort des siens est notre pire apocalypse (récap)

Hier, AMC diffusait un nouvel épisode de sa série culte. La semaine dernière, nous vous faisions le recap de l'épisode 11 de The Walking Dead, qui mettait à l'honneur Eugène dans son nouveau camp, celui des saviors. Aujourd'hui, on retrouve Rick, Michonne et tout le groupe dans "Say Yes", un épisode qui nous rappelle ce qu'est l'humanité, et dans laquelle sans nos proches, nous ne sommes pas grand chose. Si les walkers sont bel et bien présents dans ce nouvel épisode, celui-ci nous illustre que malgré l'invasion de morts-vivants, la vraie apocalypse reste la perte des nôtres. Voici notre récap de "Say Yes" ! .

C'est Michonne et Rick qui ouvrent le bal dans ce nouvel épisode. À la recherche de provisions pour Jadis, ils tentent de rassembler un maximum de vivres pour s'octroyer la confiance de cette nouvelle communauté. C'est chose presque faite lorsqu'ils tombent (littéralement) sur la caverne d'Ali baba post-apocalyptique dans une ancienne fête foraine : armes et nourritures sont là, prêts à être emportés. Calmée par le Père Gabriel, Rosita est, de son côté, obsédée par l'envie de tuer Negan afin venger Glenn, Abraham et notamment Eugène fraîchement kidnappé par les saviors - dont elle ignore la qualité de vie.

En parallèle, alors que Rick et Michonne s'apprêtaient à effectuer un plan parfaitement pensé, ils réalisent à leur insu, que ce plan n'en était pas un sans faille lorsqu'ils se retrouvent entourés de rôdeurs. La production n'hésite pas à nous torturer en nous faisant croire que Rick, pris dans une mauvaise chute et entouré par une dizaine de walkers, se fait dévorer sous les yeux dévastés et fatalistes de Michonne. Celle-ci, étant tout aussi convaincue par la mort de Rick que le spectateur, abandonne le combat sous nos yeux en pensant perdre son amant. Sauvée à temps par un Rick bien vivant, ils se rendent accompagnés de leur groupe, vers celui de Jadis, mécontente de la quantité de provisions. L'épisode se clôture sur un pacte qui risque de changer la donne dans les prochains épisodes à venir. En effet, Rosita, toujours aussi assoiffée de vengeance, propose à Sasha de l'accompagner vers le Sanctuaire, afin d'assassiner Negan. Sasha accepte, tout en sachant que leurs chances d'en ressortir vivantes sont moindres...