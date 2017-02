The Walking Dead saison 7 : Episode 10, un nouveau groupe arrive dans la video promo de New Best Friends

De ce neuvième épisode, nous attendons beaucoup de choses. D'abord, nous voulions plus que jamais voir Rick se relever et réaliser que Negan mérite une bonne claque (et encore, nous sommes polis). Visiblement, le retour de Daryl l'a remis en selle puisque le petit groupe est parti en quête de nouveaux alliés. Comme l'a montré le Winter Premiere, Ezekiel et Gregory ne sont absolument pas prêts à se rallier à lui - et c'était prévisible. Ce que l'on retiendra de cet épisode, c'est le sourire du leader : ENFIN ! Mais surtout, on note l'arrivée d'un nouveau groupe.

A en croire la bande annonce dévoilée par AMC, l'épisode suivant reprendra exactement là où nous nous sommes arrêtés : Rick et les siens se retrouvent encerclés par des dizaines d'hommes et de femmes clairement bien armés. Alors qu'une personne normale aurait sûrement paniqué, Rick préfère sourire. Or, pourquoi ? Voit-il en eux de nouveaux alliés ? Probablement, à en juger par le titre (New Best Friends). Mais pour en être sûrs, rendez-vous le 19 février !