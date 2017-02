The Walking Dead saison 7 : Episode 10, les premières vidéos de New Best Friends

La semaine dernière, le winter premiere se terminait de façon épique : Rick et son groupe se retrouvaient encerclés par une nouvelle communauté, armée jusqu'aux dents. On ne sait toujours pas pourquoi Rick a affiché son premier sourire depuis le début de la saison mais normalement, nous devrions avoir une réponse dans les épisodes à venir. Dans New Best Friends, Daryl devrait -quant à lui- retrouver Carol. Cette scène, nous l'attendons tous avec impatience. Mais selon certains (The Spoiling Dead Fans, par exemple), ce dernier n'osera pas lui avouer la vérité en ce qui concerne la mort de Glenn et d'Abraham.

Daryl est en sécurité dans le Royaume Daryl est en sécurité dans le Royaume Daryl est en sécurité dans le Royaume Daryl est en sécurité dans le Royaume Daryl est en sécurité dans le Royaume

Si l'on se base sur les photos promo dévoilées récemment, la présence de Daryl pourrait aider à convaincre Ezekiel de changer d'avis. On le sait "proche de Carol" (disons qu'il l'estime) et si cette dernière s'allie à Daryl pour tenter de convaincre le roi, peut-être auront-ils une chance d'y arriver. Par contre, il y a de fortes chances pour que New Best Friends se focalise sur le nouveau groupe introduit la semaine dernière. En même temps, avec un titre comme "New Best Friends", c'était à prévoir...

L'épisode sera diffusé cette nuit sur AMC.