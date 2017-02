The Walking Dead saison 7 : Episode 10, les photos promos de "New Best Friends" dévoilées !

Depuis dimanche dernier, l'une de vos séries préférées est de retour pour la suite de sa seconde partie de saison. Si l'on assistait aux retrouvailles de nos personnages favoris dans l'épisode 9, on était également surpris de découvrir l'arrivée d'un nouveau groupe au coeur de l'intrigue, que nous découvrions également hier dans une nouvelle vidéo promo de l'épisode 10 de la saison 7 de The Walking Dead. Aujourd'hui, on en apprend davantage grâce aux nouvelles photos promos de ce nouvel épisode. Regardez !

Comme vous pouvez le voir, de nombreux personnages sont présents sur ces nouvelles photos promos : Carol, Morgan, Daryl, Ezekiel, Benjamin etc... Si l'on s'en tient à ce que l'on voit, il semblerait que Carol soit bel et bien de retour au Royaume. De leur côté, Morgan et Daryl semblent être en plein désaccord et Ezekiel, lui, en pleine réflexion. Nous sommes pressés d'assister aux retrouvailles de Carol et Daryl, si retrouvailles il y a, ainsi qu'à l'avancement de cette révolte contre les Saviors. Si le Winter Premiere de la saison 7B de The Walking Dead était placé sous très haute tension, on espère assister à du grand TWD pour la suite des épisodes. En attendant, rendez-vous le 20 février prochain pour en apprendre davantage devant l'épisode 10 !