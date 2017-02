On vous le disait ce matin, l'épisode 10 de la saison 7 de The Walking Dead, dont nous vous faisions le récap, nous montre encore que l'union fait la force. Et il semblerait qu'AMC ait bien entendu les messages des téléspectateurs concernant le rythme un peu lent des épisodes précédents. En effet, on assiste depuis la semaine dernière a un sans-faute de la production, qui rassasie nos appétits pourtant insatiables. Après visionnage, on vous fait donc le récapitulatif des meilleures répliques de "New Best Friends" !

The Walking Dead saison 7 : Episode 10, les meilleures répliques de "New Best Friends" !

"Est-ce que tu peux me rendre mon bâton ? Quelqu'un me l'a donné. Quelqu'un qui n'est plus la."

"Tu as été doué avec ce bâton. Mais tu as réagi trop vite. Même si tu sais te battre, tu ne dois pas chercher la bagarre."

"Si Carol était là, si elle voyait ça, si elle savait pour Abraham, pour Glenn, elle foncerait la première pour tous les tuer."

"Si quelque chose arrive à Carol, si elle meurt, si elle attrape la crève, si elle est tuée par un rôdeur, si elle est frappée par la foudre, si il lui arrive quoi que se soit, je te tue."

"Vos vies nous appartiennent, vous voulez les racheter ?"

"Rick est capable de tout. Ce groupe m'a retrouvé ici si loin de notre chez nous. De quoi avez-vous besoin ? Dites-le nous et nous irons le trouver pour vous. On vous montrera ce qu'on sait faire."

"On veut des armes. Beaucoup. Et après ça, on combattra le même combat que vous."

"On va régler la situation, mais avant ça, on va en baver."

"Pourquoi as-tu souri ?" - "Quelqu'un m'a démontré qu'un ennemi pouvait devenir un ami."