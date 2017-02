The Walking Dead saison 7 : Episode 10, l'union fait la force (récap)

La production nous avait promis du grand The Walking Dead pour cette reprise et c'est chose faite. AMC diffusait hier soir l'épisode 10 de la saison 7 et nous sommes d'accord pour dire que c'est un sans-faute. Si le Winter Premiere de la saison 7B de The Walking Dead, placé sous haute tension, nous en avait mis plein la vue, le suspense et l'action continuent de dominer dans "New Best Friends". Et si les téléspectateurs accusaient le show de ne pas avancer, il semblerait que la production ait bien reçu le message. Dans ce nouvel épisode, des anciennes relations refont surface tandis que de nouveaux liens se créent. Voici le récap' de New Best Friends, l'épisode 10 de la saison 7 de The Walking Dead !

Si le Winter Premiere avait convaincu l'audience générale, ce nouvel épisode ne peut lui aussi, qu'être validé par les téléspectateurs. Démarrant sur les chapeaux de roues, il débute en illustrant le problème majeur de notre groupe préféré : on parle bien sûr des saviors, et non des zombies. On y voit alors, dès les première secondes de New Best Friends, Ezekiel, Morgan, Richard et Benjamin, s'entretenir avec les saviors, peu satisfaits des vivres réunis par le Royaume. Dans un élan de stress et d'animosité, Richard et l'un des saviors s'affrontent, arrêtés par Morgan et Benjamin. Dans cette scène, Ezekiel et les téléspectateurs comprennent alors que le groupe de Negan ne sera que très peu satisfait par les efforts fournis en leur faveur. À la suite de ces altercations, Ezekiel ne manque pas de réprimander Benjamin, à son goût trop impulsif, tandis que Daryl et Morgan continuent d'être en désaccord en ce qui concerne la soumission du groupe face aux saviors.

Alors que Richard et Daryl décident de s'unir afin de convaincre Ezekiel de choisir la révolte, Daryl abandonne le plan lorsqu'il comprend que Richard souhaite sacrifier Carol pour atteindre son but. C'est à ce moment-là qu'il comprend que Carol est en vie, qu'elle est la protégée d'Ezekiel et surtout, qu'elle ne vit pas très loin du Royaume. Il décide alors d'aller à sa rencontre et ces derniers nous offrent de très belles et véritables retrouvailles à l'écran. Si d'anciens liens tels que celui-ci viennent adoucir le monde apocalyptique de The Walking Dead, c'est aussi l'occasion pour le groupe de Rick de nouer de nouveaux liens.

Souvenez-vous. L'épisode 9 de la saison 7B de The Walking, qui nous offrait de belles répliques cultes, se finissait la semaine dernière sur l'encerclement de Rick et son groupe par une communauté inconnue, qui faisait naître un sourire incompréhensible sur le visage du leader. C'est ce nouveau groupe, mené par Jadis - qui correspond au nouveau personnage présenté par la production comme important pour la suite de la série, qui a enlevé Père Gabriel. Celui-ci avait pris soin de laisser un message à Rick : "bateau". Afin de prouver à Jadis, chef de cette nouvelle communauté, que son groupe en vaut la peine et qu'il est temps de s'unir pour anéantir les saviors, Rick doit alors combattre un zombie jamais vu auparavant. Victorieux, le leader parvient à pactiser avec Jadis, contre toute attente. La révolte est en marche et le début de la fin est proche. Que va-t-il advenir de notre groupe préféré ? Quelles seront les dommages collatéraux de cette entrée en guerre contre Negan ? Les réponses, dès la semaine prochaine !