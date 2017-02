The Walking Dead saison 7 : Enfin, nous avons droit à un vrai trailer (VIDEO) 

AMEN. On attendait depuis des semaines (pour ne pas dire des mois) la sortie d'un nouveau trailer mais hormis quelques photos promotionnelles et autres trailers de trente secondes à peine, nous n'avons pas eu droit à grand chose. Le synopsis est clair : la seconde partie sera placée sous le signe de la révolte et Rick fera tout ce qui est en son pouvoir pour rassembler les troupes et contrer Negan. Après quelques huit épisodes de douleur et de deuil, le héros de The Walking Dead sera de retour plus fort que jamais et comme il le dit si bien, il se battront pour leur futur. Heureusement, AMC ne nous laisse pas sans rien. A quelques jours du grand retour de The Walking Dead aux Etats-Unis, une promo bien plus longue nous donne plus de détails.

Ce qui est sûr, c'est que la bataille est loin d'être gagnée. Negan a pris ses armes et forcément, Rick se retrouve (presque) sans rien pour se défendre. Voilà pourquoi une union entre communautés est nécessaire. On imagine bien que la révolte mettra du temps à porter ses fruit mais avec la chance, la confrontation que tout le monde attend aura lieu à la fin de la saison. On sait que Carol reprendra les armes, on sait que Daryl sera lui aussi de retour avec toute sa combativité. Cela sera t-il suffisant ? Réponse à partir du 12 février sur AMC.