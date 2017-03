The Walking Dead saison 7 : Des morts dans le Season Finale ? Le producteur répond (SPOILERS)

Il ne reste plus que quatre petits épisodes avant la fin de la saison 7 de The Walking Dead et le fameux Season Finale. On le sait, c’est souvent lors de cet ultime épisode que les choses se corsent, que les producteurs sont au sommet de leur art et nous en mettent plein la vue. On a donc bien hâte de découvrir ce qu’ils nous réservent, surtout depuis les dernières révélations du producteur exécutif Scott M. Gimple. Attention si vous ne voulez pas trop en savoir sur la suite, nous vous invitons à quitter cette page ! Depuis le début de la série qui a influencé les comics The Walking Dead, les showrunners prennent un malin plaisir à tuer nos personnages favoris lors du Season Finale et il semblerait que celui de la saison 7 n’échappe pas à la règle…

« Ce Season Finale a des côtés sombres et lumineux, des moments vraiment horribles, de trahison et des vrais moments de beauté, de rédemption, d’amour et d’amour. C’est une sorte de panoplie de l’humain et de l’expérience Walking Dead », explique-t-il à TVLine. Et quand on lui demande si des gens vont mourir, il répond : « Et bien, il y aura des pertes (…) Les choses vont devenir plus intenses et déchirantes. » Notons qu’il parle de perte au pluriel, ce qui n’a rien de rassurant pour le sort du groupe de survivants…. Qui va mourir ? Il semblerait que Michael Cudlitz ait révélé le nom du prochain mort de la saison 7 de The Walking Dead !