The Walking Dead saison 7 : De nouvelles photos promos très énigmatiques dévoilées

Cette deuxième partie de saison s'annonce beaucoup plus excitante dans la mesure où enfin, Rick va redevenir lui-même. Après avoir été rabaissé par Negan pendant une poignée d'épisodes, le shérif que l'on ne connaît que trop bien va revenir plus fort que jamais, entouré de ses acolytes (y compris Daryl) et clairement, on a hâte qu'il aille expliquer à Negan sa façon de penser. Bien sûr, il ne pourra pas le faire seul et comme le montre la bande annonce de l'épisode 9 qui marquera le retour de la série sur nos écrans, il aura besoin du soutien des autres communautés. A quelques semaines de l'affrontement final, dire que nous sommes impatients serait un euphémisme. Or, pour palier l'attente, la production a dévoilé quelques photos promotionnelles qui, forcément, ne nous aident pas plus que ça.

Sur ces clichés, on ne voit aucun personnage. Pas de Rick, de Michonne ou de Daryl. A la place, on trouve une carcasse humaine, des cacahouètes, des sceaux ou encore une lanterne. Bien sûr, toutes ces photos ont un sens, ce sont des allusions subtiles à ce qu'il nous attend. Par exemple, TV Guide souligne la présence des "melons" qui annonce une scène majeure issue des comics. Tout cela prendra bien plus de sens lors du retour de The Walking Dead, prévu pour le 12 février prochain. En attendant, on vous laisse tenter de décrypter le tout.

Rendez-vous sur AMC !