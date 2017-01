The Walking Dead saison 7 : De nouvelles photos et le synopsis de la seconde partie dévoilés

Patience, The Walking Dead sera de retour en février prochain sur AMC. La production a déjà dévoilé quelques indices concernant cette seconde partie de saison mais depuis l'apparition de photos énigmatiques, nous étions tous dans l'attente. On sait que Rick et les autres communautés devront s'unir pour défier Negan mais hormis cela, rien n'avait filtré - une demie saison suffira t-elle à le remettre en place ? Tout cela nous paraît bien court. En attendant le retour de la série, le synopsis ainsi que de nouvelles photos promo ont été dévoilés (c'est Noël ! ) et ça, ça nous laisse de quoi nous faire une idée.

Voilà donc ce qui vous attend : "Rick et son groupe de Rick découvriront que le monde n'est pas comme il l'imaginaient, qu'il est bien plus grand que ce qu'ils croyaient. Alors qu'ils se dédient à une unique mission (défier Negan), tout ne sera pas simple. Mais surtout, il faudra plus qu'Alexandria pour obtenir la victoire. Il ont besoin du Royaume et de Hilltop mais Rick sent bien qu'Ezekiel et Gregory veulent éviter un bain de sang. Rick et son groupe devront se surpasser pour trouver des armes, de la nourriture et des combattants" -

Pour le coup, nous n'apprenons rien de nouveau. La révolte s'est mise en place dès le dernier épisode de la première partie et forcément, on imagine facilement ce qui sera montré prochainement à l'écran. Ce qui sera intéressant, ce sera de voir comment Rick trouvera la force de redevenir le leader qu'il a toujours été. Rendez-vous dans quelques semaines sur AMC.