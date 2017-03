The Walking Dead saison 7 : Comment la série a-t-elle influencé les comics ?

Depuis le Winter Premiere sous haute tension de la saison 7 de The Walking Dead diffusé le 12 février dernier sur AMC, le show a repris de plus belle et pose les bases d’une énorme révolte à venir. En effet, les communautés toutes soumises au régime de terreur de Negan se réunissent pour renverser le tyran sans pitié, avec Rick en tête qui a repris du poil de la bête et qui est fin prêt à venger ses camarades cruellement assassinés (Glenn, tu nous manques !) Il ne reste plus que quatre épisodes avant le Season Finale, et en attendant de découvrir si le groupe de survivants gagnera le combat, Robert Kirkman le créateur de la série et des comics a fait quelques révélations très intéressantes lors de son passage à l’Emerald Comic Con.

En effet, Kirkman a révélé que la série avait une certaine influence sur les comics, il s’étonne parfois de voir certains aspects adaptés à l’écran, et du coup en joue. « Je me disais clairement ‘ils nous vont jamais montrer ces trucs, et s’ile le font, il ne pourront jamais l’adapter donc j’y vais à fond.’ Je devais prouver à moi-même intérieurement que je ne changeais pas ce que j’avais prévu de faire en pensant à comment nous allions l’adapter dans la série. j’y ai tellement réfléchi que je pense que les comics ont été changés d’une certaine façon, mais d’une manière encore plus géniale. » Retrouvez les titres et synopsis de tous les épisodes à venir de la saison 7 de The Walking Dead.