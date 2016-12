The Walking Dead est une série qui déchaîne de nombreuses passions avec son univers post apocalyptique, ses effrayants zombies sanguinaires et ses personnages ultra attachants. La saison 7 actuellement diffusée sur AMC cartonne un peu moins bien que prévue mais sa première partie de saison pose les bases d’une suite explosive, on fait entièrement confiance aux deux showrunners Greg Nicotero et Robert Kirkman pour nous surprendre et nous en mettre plein la vue. En attendant la diffusion des nouveaux épisodes, VirginRadio.fr a concocté pour les retardataires des courses de fin d’année une petite sélection des cadeaux à offrir à un fan de la série, ou tout simplement pour se faire plaisir !

Pour ne jamais oublier Glenn

Pour ceux qui voudraient zigouiller eux aussi des zombies (virtuellement)

Pour les geeks

Pour des douches sanglantes

Pour les soirées en famille

Pour se rappeler de la scène la plus angoissante de la série

Pour l'hommage à Abraham

Pour se la jouer shérif badass

Pour les fans de The Walking Dead ET de Love Actually

Pour les fans de la tête aux pieds

Pour avoir la casquette la plus stylée au monde

Pour les gens un peu trop fan de Daryl

Pour rester classique

