The Walking Dead saison 7 : Ce qui changera dans la seconde partie

Patience, ça ne devrait plus être long. Janvier est déjà entamé et mine de rien, le retour de The Walking Dead approche. Lorsque nous les laissions, Rick et ses acolytes semblaient déterminés à s'allier avec les autres communautés pour mieux s'élever contre Negan et même si c'est ce que l'on attend le plus de cette suite, il faut bien reconnaître que ce que nous attendons surtout, c'est du changement. On se souvient par exemple que de nombreux téléspectateurs se sont plaints du nouveau système de narration. Or, bonne nouvelle ! Des changements sont effectivement prévus pour cette seconde partie.

Evoquant la suite, Andrew Lincoln précise que tout sera différent : "Ce sera l'opposé de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Du point de vue de Rick. Vous verrez un homme de nouveau en action avec quelques uns de ses proches. Il y aura plus de légèreté chez Mr Grimes que vous n'en n'avez jamais vu avant. C'est en quelque sorte comme s'il se libérait, c'est un sentiment qui lui vient du fait qu'il ait tout perdu et puis, il y a aussi l'adrénaline du combat. Il est de retour et tout ce que je peux dire, c'est que le groupe reviendra soudé". Et ça, ça veut dire que normalement, les épisodes ne se focaliseront plus sur un seul personnage à la fois. Cette technique narrative était clairement nécessaire à la mise en place de la révolte - il fallait présenter les communautés- mais normalement, ce système devrait être abandonné.

Rick changera dans la seconde partie de saison

En ce qui concerne le Season Finale, il faudra s'attendre à quelque chose de beaucoup plus "épique". Après celui de la saison 6, nous estimons que plus rien ne peut nous traumatiser mais lorsqu'il s'agit de The Walking Dead, mieux faut être préparés. On a pu voir Negan rabaisser et détruire Rick mais fort heureusement, il compte bien se venger : "Je vous promets qu'il y aura un retournement dans l'épisode 16. J'en ai balancé mon script pour lever le poing en l'air. Et j'ai dansé", a confié Andrew Lincoln. A partir de là, on ne peut qu'espérer voir Negan se faire remettre en place ! The Walking Dead sera donc de retour en février prochain sur AMC avec l'épisode 9 de la saison 7.