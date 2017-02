The Walking Dead saison 7 : Avant la reprise, AMC dévoile un nouveau teaser

GET READY. Vous l'attendez depuis des semaines et enfin, la deuxième partie de saison arrive. On sait qu'elle devrait être moins violente que la première (ce qui déplaît aux téléspectateurs les plus fidèles) mais surtout, nous savons qu'elle devrait être encore plus intense. Pourquoi ? Tout simplement parce que la guerre entre Rick et Negan se prépare. On sait que les communautés vont se réunir, on sait que Rick aura du mal à convaincre les chefs - et c'est justement ça qui va rendre cette seconde partie au moins aussi bonne que la première. Pour rendre l'attente plus supportable, un nouveau teaser a été dévoilé.

Et parce qu'AMC a eu pitié de nos pauvres nerfs, nous avons même droit à de nouvelles images. On retrouve ainsi des personnages comme Eugene ou Sacha (qui avaient complètement déserté les trailers jusqu'à présent) tandis que Rick s'autorise enfin à sourire. Il était temps. The Wlaking Dead sera de retour le 12 février prochain et la bonne nouvelle, c'est que le Winter Premiere sera l'un des meilleurs épisodes de la saison 7.