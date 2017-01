The Walking Dead saison 7 : Andrew Lincoln (Rick) soutient les scénaristes

Alors qu'on apprenait qu'une des victimes de Negan pourrait revenir dans le Season Finale de The Walking Dead Saison 7, les scénaristes et les réalisateurs de la série sont encore dans la ligne de mire du public qui ne comprend pas trop ce qui s'est passé en ce début de saison. Pourtant, l'acteur Andrew Lincoln, qui joue Rick, les soutient à 100% et vient d'ailleurs de renforcer ces propos dans une nouvelle interview EW. "Cette saison a vraiment un sens quand on arrive à la fin pour l’épisode 16." explique-t-il. Face aux incompréhensions du public, l'acteur semble vouloir mettre les choses au clair pour que l'audience reste au rendez-vous pour la seconde partie de la saison 7, qui sera disponible le 13 février (joyeuse St Valentin, les gars !)

Encore de belles surprises dans la seconde partie !

Selon Andrew Lincoln, il était impératif de faire la saison de cette façon afin d'expliquer au mieux la guerre entre Rick et Negan. "C’était nécessaire pour comprendre pourquoi cela devait être aussi immersif et douloureux. Ça l’était pour nous sur le plateau de tournage en le jouant mais ça l’était aussi pour le public je pense.” Il semblerait donc que l'on puisse s'attendre à de nouveaux retournements de situation dans les huit prochains épisodes de la saison. Quant aux scénaristes, ils continent de recevoir le soutien inconditionnel de l'acteur : "Les brillants scénaristes que nous avons prennent des risques et je les admire pour ça. J’admire tous ceux qui prennent des risques.” Pour vous aider à patienter, sachez qu'un nouveau trailer de The Walking Dead Saison 7 a été dévoilé ! Avez-vous aimé la première partie de la saison ?