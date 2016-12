The Walking Dead , Game of Thrones, Stranger Things.. le best of séries de 2016

A quelques jours de la fin de 2016, il est temps pour nous d'établir un classement des séries qui auront fait notre année. Bien sûr, on retrouve des shows 'piliers' comme Game Of Thrones ou encore The Walking Dead mais comme toujours, quelques petites nouvelles sont parvenues à se faire une place dans cette jungle. Stranger Things ou encore Westworld en font partie. Tout de suite, notre classement.

Difficile d'établir un classement sans évoquer Game of Thrones. Série les plus streamée de l'année (selon la BBC), le bébé d'HBO continue de créer l'engouement chez les téléspectateurs. Après un Season Finale haletant lors de la saison 5, tout le monde a voulu être rassuré quant au sort de Jon Snow dans la saison 6. En cours de tournage, la saison 7 nous promet quelques rebondissements supplémentaires et quelque chose nous dit que GoT ne sera pas détrônée l'an prochain.

Grâce à Negan, The Walking Dead s'est offert un retour en force. Les audiences en dents de scie ne semblent pas préoccuper la production puisque la série a été renouvelée mais ce que nous avons hâte de voir, c'est la révolte qui se profile. Avec la chance, la narration des épisodes sera différente de la première partie de saison.

Nouvelle venue sur HBO, Westworld a su se faire une place dans le coeur du public. La série nous plonge au coeur d'un parc d'attractions particuliers et visiblement, c'est la bonne recette pour provoquer l'engouement chez les téléspectateurs. Diffusée depuis le 2 octobre dernier sur HBO, Westworld a encore de beaux jours devant elle.

En 2016, Netflix a frappé fort avec Stranger Things. Une bande originale parfaite, des acteurs justes et une univers particulier, c'est ce sur quoi Netflix a misé pour séduire le public - et ça n'a pas raté. Une saison 2 est déjà en préparation et forcément, tout le monde trépigne d'impatience.

En septembre dernier, NBC a choisi de parier sur This Is Us. Cette série drôle, touchante et émouvante nous peint la vie de quatre membres d'une même famille nés le même jour. This Is Us est une petite pépite qui fait du bien (et qui fait pleurer) mais si vous n'avez pas encore testé, sachez qu'il faut vous y mettre.

Grey's Anatomy est là depuis 13 ans et malgré la perte de certains personnages clé (comme Derek ou Cristina), le show continue de rassembler les téléspectateurs. Dans la première partie de saison, tous les regards sont braqués sur Alex et forcément, nous voulons tous savoir ce que l'avenir lui réserve. Aura t-il son propre spin-off ? Finira t-il par voir le bout du tunnel ? Réponse lors du retour du TGIF sur ABC.