The Walking Dead : Deux personnages principaux sur le départ ?

Retenez votre souffle, The Walking Dead revient dans moins de deux jours. Ce moment, nous l'avons tous attendus et clairement, il n'y a pas de mot qui puisse décrire notre impatience. Alors qu'AMC continue de teaser les téléspectateurs avec de nouveau trailers, les téléspectateurs commencent à avoir peur : et si cette deuxième partie de saison marquait le départ de deux personnages principaux ? Tout est parti d'une déclaration de Scott Gimple. Ce dernier a avoué qu'à partir de maintenant, aucun personnage ne serait en sécurité. Aussi, il aurait ajouté que si certains étaient mis de côté, alors ce n'était pas un hasard. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les fans paniquent.

"Le dilemme est difficile mais heureusement, je m'y suis un peu préparé", a t-il confié au Hollywood Reporter. "L'histoire prend un tournant favorable en ce sens et on peut le voir dans les comics. Dans The Walking Dead, vous devriez toujours vous inquiéter pour quelqu'un. Que ce soit des personnages secondaires ou principaux, il y a toujours une raison de s'inquiéter". Voilà qui ne nous rassure pas pour la suite. En même temps, avec une guerre contre Negan, on ne peut pas non plus espérer que tout le petit groupe s'en sorte indemne. Parmi les paris, certains imaginent Sacha partir (ça, nous nous en douions) en raison des projets cinématographes de l'actrice qui l'incarne. D'autres miseraient plus sur Chandler Riggs puisque ce dernier entre à la fac. Mais, qu'en est de Heath ? Au final, nous ne saurons pas avant de voir et ce n'est pas plus mal. The Walking Dead sera de retour le 12 février prochain sur AMC.