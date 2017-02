The Vampire Diaries saison 8 : Un "vieil ennemi" de retour pour le final ?

Un éventuel retour de Kai, on en parlait. Mieux, on le voulait. On ne va pas se mentir, il fait partie des meilleurs méchants jamais croisés dans la série et parce qu'il est à l'origine du sort jeté à Elena, il était impensable (pour nous) de finir la série sans lui. Cette fois c'est officiel, il sera bien là. Le 17 février prochain, le sorcier fera une apparition dans le treizième épisode de la saison 8. Alors évidemment, on espère qu'il ne se contentera pas de passer dire bonjour au reste des personnages. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il lève enfin la malédiction qui lie Elena à Bonnie. Mais entre ce que l'on veut et ce que Julie Plec nous donne, il y a une marge.

Concernant ce fameux épisode, nous ne savons que ce que le synopsis veut bien nous dire : "Damon et Alaric vont se retrouver face à face avec un vieil ennemi, après avoir obtenu une arme qui pourrait détruire Cade". On vous laisse deviner qui est le vieil ennemi... The Vampire Diaries tirera bientôt sa révérence et d'après Michael Malarkey (Enzo), la fin devrait rendre justice à la série. Avec le retour de Nina Dobrev, on l'espère.