The Vampire Diaries saison 8 : Series Finale, les premières vidéos de I Was Feeling Epic 

Les héros de The Vampire Diaries auront-ils droit à leur happy end ? Aussi fort qu'on l'espère, on sait bien que Julie Plec ne donnera pas satisfaction à tout le monde. Dans We're Planning on a June Wedding, Caroline et Stefan se sont enfin dit "oui" et allez savoir pourquoi, on se dit qu'ils ne sont pas à l'abris (surtout depuis qu'il est humain). Ce soir, la CW diffusera donc I Was Feeling Epic et bien évidemment, ce sera la fin d'une époque. Avant de voir ce que l'épisode réserve, en voici les premières vidéos.

Vous imaginez bien que le réveil d'Elena est la principale attraction de cet ultime épisode. On sait que Damon et Stefan sont déterminés à détruire Katerine et tout ce que l'on espère, c'est que personne ne sera sacrifié en route. Les retrouvailles entre Elena, Bonnie, Caroline, Stefan et -bien sûr- Damon promettent d'être intenses et il y a de fortes chances pour que l'on pleure devant notre écran. A l'issue de cet épisode, il faudra faire nos adieux à The Vampire Diaries mais on pourra toujours se consoler en revoyant les scènes favorites des acteurs.