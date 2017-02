Si les photos promo de la fin de Vampire Diaries ne mettaient pas en scène Elena, le retour de Nina Dobrev pour ce dernier épisode avait néanmoins été officiellement confirmé. Un retour attendu par les fans de la série et teasé depuis quelques temps par Julie Plec, la créatrice, qui ne cessait de répéter la promesse que lui avait faite l'actrice. Et si intellectuellement, nous nous étions préparés à revoir Elena à Mystic Falls, force est de reconnaître que le teaser de l'épisode 16 de la saison 8 de The Vampire Diaries nous a procuré une joie intense. Très courte, la vidéo ne manque néanmoins pas d'efficacité...

Les premières images révèlent, en effet, les nombreuses récompenses sportives obtenues par le lycée et en fond une photo de l'équipe des cheerleaders avec Elena. Devant une vitrine, soudain, nous découvrons l'amour de Damon apparaître en reflet et se demander : "Que s'est-il passé ? Pourquoi je suis ici maintenant ?" Le teaser du series final se termine, ensuite, par la date de diffusion : le 10 mars ! On ignore encore si Elena rêve, si le personnage revient vraiment ou s'il a même un lien avec le vieil ennemi que l'épisode 16 de la saison 8 de The Vampire Diaries va voir revenir... La réponse dans 25 jours !