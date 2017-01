The Vampire Diaries saison 8 : Nina Dobrev officiellement de retour pour le dernier épisode

Lorsque Elena a été plongée dans un profond coma à la fin de la saison 6, les fans de The Vampire Diaries s’en sont difficilement remis. Le personnage interprété par Nina Dobrev était l’essence même de la série, présent dès le début de la série et très apprécié de tous. Son retour incertain était très attendu, et à l’annonce de la fin du show, on craignait de ne plus jamais revoir Elena Gilbert à l'écran. Soyez à présent rassurés, si la mort d’un personnage principal pourrait arriver dans la saison 8 de The Vampire Diaries, Nina Dobrev fera bel et bien son retour dans le Series Finale du show, pour conclure ces huit années de la plus belle des façons. L’information a été confirmée par l’actrice elle-même qui a posté une photo de son script avec son nom inscrit dessus sur les réseaux sociaux !

I know it's Thursday, but this is not a TBT. #BackOnSet #TVDForever Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 26 Janv. 2017 à 9h19 PST

« Je suis ravie d’offrir à la série la fin que nous avons toujours voulu — avec Nina de retour pour nous aider à dire au revoir », a déclaré la créatrice Julie Plec. Ce à quoi le producteur exécutif Kevin Williamson : « Je suis si excité d’avoir Nina de retour pour assurer que nos adieux soient vraiment épiques. » Si on se réjouit bien sûr de revoir l’actrice canadienne dans le dernier épisode I Was Feeling Epic, son retour marque aussi la fin de la série après huit ans de bons et loyaux services. Sortez les mouchoirs, il va bientôt falloir dire au revoir à Mystic Falls et ses attachants habitants ! En attendant, on vous propose de retrouver les premières vidéos de l’épisode 10 de la saison 8 de The Vampire Diaries Nostalgia’s a Bitch.