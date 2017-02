De nombreuses séries vont prendre fin en cette année 2017 dont Teen Wolf, Pretty Little Liars ou encore The Vampire Diaries... La fin de cette saison 8 se dévoile d'ailleurs en photos avec quelques clichés de l'épisode 13. Il y a quelques épisodes, les fans de la série ont dû dire au revoir à un personnage qui était cher à leur coeur : Enzo. Si l'on ne s'attendait pas du tout à voir mourir le personnage, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire au revoir à son interprète, loin de là ! Dans la saison 7 de The Vampire Diaries, Michael Malarkey s'est dévoilé au grand jour comme étant un chanteur et musicien hors pair. Même si lier sa vie d'acteur et de musicien n'a pas forcément plu sur le moment à l'interprète d'Enzo, il a pourtant su charmer les fans de la série qui ne le connaissaient pas tous sous cet angle. Pour la troisième fois en deux ans, Michael Malarkey va ravir ses fans français en donnant un concert tout particulier dans la capitale...

Déjà deux fois que Michael Malarkey se produit à Paris et deux fois où ses concerts sont rapidement sold out ! On était d'ailleurs présents lors de son second passage à Paris pour un concert qui nous avait envoûté ! Impossible de rester insensible aux balades ainsi qu'à la voix grave et surplombée d'un petit accent du musicien. Après la sortie de ses deux premiers EP, "Feed The Flames" en 2014 et "Knots" en 2015, le chanteur américano-britannique se lance avec son tout premier album qui est prévu pour cet été. Et c'est avec l'aide de ses fans que Michael Malarkey a pu se lancer dans cette nouvelle aventure via la plateforme Pledgemusic qui a permis aux fans d'investir dans son projet en précommandant son album ou en achetant divers goodies. Pour remercier ses fans de leur soutien, Michael Malarkey leur a donné rendez-vous à Paris le 6 mai prochain à la Halles Pajol pour une écoute exclusive de son tout premier album. Les fans pourront alors dans un contexte très intime, écouter les nouveaux titres de l'interprète d'Enzo en avant-première ainsi que poser leurs questions au chanteur mais aussi le rencontrer et assister au concert ! Les billets qui sont très limités sont d'ores et déjà en vente juste ici ! Envie d'un petit avant-goût ? Le titre "Scars" est déjà disponible à l'écoute, de quoi donner envie de craquer pour ce petit concert... Rendez-vous le 6 mai !