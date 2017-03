The Vampire Diaries saison 8 : Les acteurs se remémorent leurs meilleurs moments de la série

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’était finalement inévitable, The Vampire Diaries s’arrête après huit ans de bons et loyaux services. La série produite par CW est devenue culte au fil des années, faisant rêver les adolescentes du monde entier par son univers fantastiques et le trio amoureux formé par Elena, Damon et Stefan, le tout rythmé par de nombreux rebondissements. Nous allons bientôt devoir faire nos adieux au show qui a notamment révélé Nina Dobrev au grand public, et les acteurs eux aussi vont devoir tourner cette longue et belle page The Vampire Diaries. L’heure est à présent au bilan, Zach Roerig, Paul Wesley, Michael Malarkey qui sera bientôt de passage à Paris pour un concert exclusif et Ian Somerhalder sont revenus sur leur meilleur souvenir de la série.

Pour l’interprète de Matt, le meilleur moment a été le tournage du pilote lors que « beaucoup d’entre eux étaient encore jeunes, au début de leur carrière et qu’il y avait une certaine excitation ». Quant à Paul, l’acteur revient sur le fait que le show l’ait changé. « Je ne pensais pas qu’en entrant dans cette pièce que ce serait pour huit ans de ma vie, que je commencerais le job en étant un certain genre de personne et le quitterais en étant quelqu’un de totalement différent », explique-t-il. En ce qui concerne Michael Malakey aka Enzo, il se souviendra toute sa vie de son premier épisode dans la saison 5 : « Quand j’ai tourné ma première scène avec Ian Somerhalder (…) nous nous sommes tout de suite compris et connectés. Je pensais qu’en arrivant aussi tard dans la série, il était rare d’avoir cette synergie avec l’un des personnages principaux du show. »

Enfin, Ian Somerhalder gardera comme meilleur souvenir les gens tout simplement. « Je pense que l’attachement au casting et à l’équipe, c’est ce qui va me manquer le plus. Ce n’est pas jouer tous les jours ou l’écriture. Le casting va me manquer and l’équipe va me manquer. Tous ces gens qui ont fait que ça marche car nous sommes devenus une famille. » Le dernier épisode I Was Feeling Epic sera diffusé ce vendredi 10 mars et Nina Dobrev fera bel et bien son retour dans The Vampire Diaries pour clore la série, espérons le, de la plus belle façon qu’il soit.