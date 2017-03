The Vampire Diaries saison 8 : Le co-créateur explique pourquoi (SPOILERS) devait mourir

Après huit ans de bons et loyaux services The Vampire Diaries s’est achevé vendredi 10 mars dernier avec un dernier épisode très attendu. En effet, en plus de marquer la fin de la série, I Was Feeling Epic voyait également le retour de l’actrice Nina Dobrev qui avait quitté le show à la fin de la saison 6. Si elle n’est pas exactement revenue sous la forme de son personnage initial Elena Gilbert, ça restait un plaisir de la retrouver sur nos écrans. S’il y a eu tout de même quelques incohérences et des questions qui se sont posées à la fin de l’épisode, I Was Feeling Epic était un final à la hauteur de The Vampire Diaries. Comme annoncé, un des personnages principaux est mort, et si vous ne voulez pas savoir de qui il s’agit, on vous conseille fortement de passer à une autre page.

Les Frères Salvatore n’auront finalement pas eu le happy ending qu’on attendait et Stefan s’est encore une fois sacrifié pour le bien de tout le monde, mais pour de bon cette fois-ci. Les scénaristes ont longuement hésité entre le tuer ou tuer Damon, et leur choix s’est finalement porté sur Stefan à cause de cette raison que le co-créateur de la série nous explique. « Stefan a été le Ripper pendant un long moment et a tué Enzo. Et le seul moyen pour lui de faire la paix avec ça était, j’ai trouvé, de le tuer. C’est pourquoi il devait mourir », confie-t-il à TV Guide. Comme maigre consolation, on pourra toujours se dire qu’il retrouve sa meilleure amie Lexi dans l'au-delà, rendant sa mort moins douloureuse pour les téléspectateurs. Ou pas. RIP Stefan, adieu The Vampire Diaries !