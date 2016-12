The Vampire Diaries saison 8 : La mort d'un personnage principal prévue ?

Depuis le début de The Vampire Diaries, Julie Plec n'a pas pas vraiment épargné ses personnages. Elle n'a pas été aussi cruelle que Shonda Rhimes, par exemple. Mais à bien y réfléchir, certains auraient pu bénéficier d'un traitement plus clément. Récemment, lors d'une interview accordée à TV Line, la showrunneuse s'est confiée quant à la suite de la saison. Actuellement en pause, The Vampire Diaries sera bientôt de retour pour la suite tant attendue de la saison 8. La seule chose que l'on se demande c'est si Julie Plec sera clémente pour le grand final. Et ça, ce n'est pas sûr.

Ainsi, la showrunneuse a été interrogée concernant l'avenir de ses personnages les plus importants. A l'entendre, une mort "horrible" et "douloureuse" est à prévoir et bien évidemment, on ne sait pas sur qui elle jettera son dévolu. Pour le savoir, il faudra attendre le retour de la série, prévu pour le mois de mars prochain. Bien que cette nouvelle soit difficile à avaler, Julie Plec a équilibré la balance en évoquant le futur de Stefan : "Stefan n’a jamais été bon avec la tentation quand il était en mode Ripper. Nous savons via ses expériences passées que Stefan a un seuil, et ce sera le travail de Damon de gérer son frère et faire en sorte qu’il reste du bon côté de la barrière. S’il le franchit, il y aura un risque de le perdre à tout jamais"*, explique t-elle. Après le sacrifice qu'il a fait pour elle dans le Mid Season Finale de la saison 8, on espère sincèrement qu'il ne perdra pas Caroline. Réponse dans les semaines à venir.

* Traduction par melty.fr.